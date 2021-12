Lai Chau (VNA) - La cérémonie de mise en chantier du projet de "Connectivité de transports dans les provinces montagneuses du Nord" a eu lieu lundi matin le 27 décembre dans la province de Lai Chau (Nord).



Ce projet nécessitera un investissement total de 235,328 millions de dollars dont 187,277 millions en provenance de la Banque asiatique de développement (BAD) et 4,481 millions d'aide non remboursable du gouvernement australien et 43,569 millions de fonds de contrepartie du Vietnam.

Le projet, qui verra le jour dans les provinces de Lai Chau, Lao Cai et Yen Bai, comprend deux routes: la première d'environ 147km reliera la province de Lai Chau à l'autoroute Hanoï - Lao Cai; et la deuxième, de 53km, Nghia Lo (province de Yen Bai) à l'autoroute Hanoï - Lao Cai.

Présent à l'événement, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné qu'il s'agissait d'un projet clé pour les provinces montagneuses du Nord. Il a ainsi demandé de respecter les normes techniques, d'utiliser des machines modernes et du personnel expérimenté dans la mise en œuvre du projet pour l'achever dans les délais fixés.



Le directeur de la BAD au Vietnam Andrew Jeffries a remercié le gouvernement vietnamien d'avoir créé l'opportunité pour la BAD de se joindre au parcours de développement du pays à travers ce projet. Il a souhaité que le gouvernement vietnamien continue d'accompagner la BAD dans le soutien au développement des infrastructures.



Tran Tien Dung, président du Comité populaire de la province de Lai Chau, a souligné que sa localité s'engageait à créer les conditions les plus favorables pour les investisseurs et les entrepreneurs.



Une fois achevé, en 2024, le projet contribuera à raccourcir la durée du trajet reliant des centres politiques et économiques des provinces de Lai Chau, Lao Cai et Yen Bai et d'autres localités voisines de la capitale, à réduire les embouteillages et accidents de la route, à promouvoir le développement socio-économique et à renforcer la sécurité et la défense de la région, etc. -VNA