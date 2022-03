Cérémonie de mise en chantier du pont Rach Mieu 2. Photo : VNA



Ben Tre (VNA) - Le ministère des Transports, en coopération avec le Comité populaire de la province Ben Tre (Sud) et le Comité populaire de celle de Tien Giang (Sud), a débuté le 29 mars les travaux du projet du pont Rach Mieu 2, reliant les deux localités.

Le pont à haubans Rach Mieu 2, au-dessus de la rivière Tien et reliant les provinces de Tien Giang et Ben Tre, est investi par le ministère des Transports et géré par le Conseil de gestion du projet du pont My Thuan. Sa longueur totale est d'environ 17,6 km, avec 6 voies et une vitesse de conception 80 km/h.

Le projet nécessitera un investissement total de plus de 5.175 milliards de dongs du budget central. Le projet est divisé en 6 dossiers d'appel d'offres. Le pont, qui devrait être mis en service en 2025, sera construit à environ 3,8 km en amont de l’actuel pont Rach Mieu.

S'exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a souligné que le delta du Mékong était une terre pleine de potentiels et de conditions naturelles favorables, doté d'une agriculture de haute qualité, d'une aquaculture à grande échelle. Par conséquent, le gouvernement s’intéresse toujours à l’investissement dans les infrastructures de la région.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai. Photo : VNA

L'actuel pont Rach Mieu est un goulot d'étranglement, souvent congestionné, incapable de répondre aux besoins de développement socio-économique des localités de la région.

Par conséquent, afin d'améliorer progressivement le réseau de transport régional, de répondre à la demande croissante de transports sur Nationale 60, de favoriser le développement socio-économique, le 5 novembre 2020, le Premier ministre a approuvé la construction du pont Rach Mieu, financé par le budget de l'État. -VNA