Mise en chantier de l’aéroport de Sa Pa dans la province de Lao Cai. Photo: VNeconomy

Lao Cai (VNA) – Le comité populaire de la province de Lao Cai a mis en chantier le 3 mars le projet d’aéroport de Sa Pa qui représente un investissement total de près de 7.000 milliards de dongs.

Couvrant sur une superficie de 371 hectares dans la commune de Câm Côn, district de Bao Yên, l'ouvrage sera un aéroport civil de niveau 4C et un aéroport militaire de niveau II.

Mis en œuvre sous forme de partenariat public-privé (PPP), le projet est divisé en deux phases. La première, qui sera déployée cette année, vise une capacité d’accueil de 1,5 million de passagers/an; et la deuxième, après 2025, vise une capacité annuelle de trois millions de passagers.

Lors de la cérémonie de mise en chantier, le vice-président du comité populaire provincial, Nguyen Trong Hai a déclaré que l’aéroport de Sa Pa créera une percée dans la modernisation des infrastructures de transport de la province de Lao Cai et de tout la région du Nord.

Il contribuera au développement socioéconomique et touristique ainsi qu’à l’amélioration du niveau de vie des habitants locaux, a souligné Nguyen Trong Hai.

Le même jour, de nombreux autres projets ont été également lancés en l’honneur du 75e anniversaire de la fondation du Comité provincial du Parti, tels que l’ouverture au trafic de l’autoroute Noi Bai-Lao Cai ; l'élargissement et la modernisation de la route Kim Thanh - Ngoi Phat dans le cadre du projet de construction d'un pont frontalier enjambant le fleuve Rouge dans la commune de Ban Vuoc, district de Bat Xat ; la mise en chantier d'une usine de fils et câbles de haute technologie dans la commune de Ban Qua, district de Bat Xat et l'inauguration du centre commercial Go Mall dans la ville de Lao Cai. -VNA