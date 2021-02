Le Minh Hung, chef du secrétariat du 13e Congrès national du Parti, lit le projet de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Après huit jours de travail, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est clôturé avec succès lundi matin à Hanoï.

Les participants ont approuvé la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Concernant les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national, selon la Résolution du 13e Congrès national, les réalisations obtenues ont confirmé que la voie vers le socialisme du Vietnam était conforme à la réalité du pays et aux tendances de développement de l'époque ; que la direction correcte du Parti était le facteur décisif pour la victoire de la Révolution vietnamienne.

Toutefois, le perfectionnement des institutions, le renouvellement du modèle de croissance, la restructuration économique, l'industrialisation et la modernisation sont encore lents; la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie ne sont pas encore élevées.

S’agissant des visions et orientations de développement, la Résolution indique que le point de vue directeur est de poursuivre avec persévérance, d’appliquer et de développer de manière créative le Marxisme-Léninisme et la pensée de Ho Chi Minh; de poursuivre fermement les objectifs d'indépendance nationale et de socialisme ; de persister dans la ligne de Renouveau du Parti et les principes de l’édification du Parti.

Il faut assurer au mieux les intérêts du pays sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international. Continuer à développer rapidement et durablement le pays; à s’unir étroitement et à mettre en œuvre de façon synchrone les tâches.

La résolution souligne le renforcement de l’édification et le réajustement du Parti, l’amélioration de la capacité de direction et la combatitivité du Parti.

L’objectif pour 2025 est de faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie modernisée, dépassant le niveau de revenu intermédiaire de la tranche inférieure. L’objectif pour 2030 est de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et celui pour 2045, de devenir un pays développé à revenu élevé.

Cérémonie de clôture du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA



Orientation des objectifs majeurs sur le développement socio-économique pour le période 2021 - 2025:

Sur l’économie : croissance économique moyenne (PIB) sur 5 ans d'environ 6,5 à 7% / an. D'ici 2025, le PIB par habitant sera d'environ 4.700 à 5.000 dollars.

Sur le secteur social : d'ici 2025, le taux de main-d'œuvre formée sera de 70%; le taux de chômage dans les zones urbaines sera inférieur à 4%; le taux de participation à l'assurance maladie atteint 95% de la population; l'espérance de vie sera d'environ 74,5 ans; le taux de communes répondant aux normes de Nouvelle ruralité d'au moins 80%.

En termes d'environnement, d'ici 2025, le taux d'utilisation de l'eau potable de la population urbaine sera de 95% à 100%, en zone rurale de 93% à 95%; 100% des établissements à l'origine de graves pollutions sont traités; le taux de couverture forestière stable de 42%.

Concernant l'orientation de développement national pour la période 2021-2030, la Résolution définit:

Continuer à rénover fortement dans la réflexion, construire et compléter de manière synchrone les institutions pour un développement économique, politique, culturel, social et environnemental durable; profiter de tous les potentiels et toutes les ressources, créer une nouvelle force motrice pour le développement rapide et durable du pays.

Perfectionner d’une façon intégrale et synchrone les institutions pour le développement de l'économie de marché à orientation socialiste; assurer la stabilité macroéconomique.

Créer une percée dans la rénovation fondamentale et intégrale de l'éducation et la formation, développer des ressources humaines de haute qualité, attirer et apprécier les talents.

Développer l’homme de manière globale et construire une culture vietnamienne avancée imprégnée d'identité nationale.

Gérer efficacement et strictement le développement social, garantir la sécurité sociale et la sécurité humaine.

S'adapter de manière proactive et efficace au changement climatique, prévenir, combattre et atténuer les catastrophes naturelles; Protéger l’environnement de vie et la santé des habitants comme objectif principal.

Défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriales de la Patrie; protéger le Parti, l'État, le peuple et le régime socialiste.

Maintenir la sécurité politique, garantir l'ordre et la sécurité sociaux, la sécurité humaine, la sécurité économique et la cybersécurité.

Continuer à mettre en œuvre la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification; l’intégration internationale proactive et active d'une manière globale, le maintien de l’environnement de paix et de la stabilité, ne cesser d’améliorer la position internationale et le prestige international du Vietnam.

Pratiquer et valoriser la démocratie socialiste, le droit de maître du peuple et son rôle d'autonomie. Construire et perfectionner un État de droit socialiste propre et fort. Continuer à intensifier la lutte contre la corruption, le gaspillage, la bureaucratie, la criminalité et les maux sociaux.

Continuer à construire et réorganiser le Parti de manière globale; renforcer le caractère de la classe des ouvriers du Parti; réformer les méthodes de leadership, améliorer le leadership et les capacités au pouvoir du Parti.

En ce qui concerne les tâches clés du mandat du 13e Congrès, la Résolution déclare:

Continuer à intensifier la lutte contre la bureaucratie, la corruption, le gaspillage, les maux sociaux, les «intérêts de groupe» et les signes d'"auto-évolution" et d'"auto-transformation" au sein du Parti.

Mettre l'accent sur le contrôle de l'épidémie de COVD-19, vacciner en masse contre le COVID-19 pour la communauté; la reprise et le développement socio-économiques, la rénovation forte du modèle de croissance et la restructuration économique. Maintenir l'indépendance et l'autonomie, continuer à améliorer la qualité et l'efficacité des affaires extérieures et l'intégration internationale; renforcer les potentiels de défense nationale et de sécurité, construire l'Armée populaire, les forces de sécurité publiques révolutionnaires, régulières et bien exercée et modernisée progressivement, créer une prémisse solide, défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriales, maritime, insulaire et de l'espace aérien ; maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement national.

Perfectionner synchroniquement le système juridique, les mécanismes et politiques afin de promouvoir fortement la démocratie socialiste et le droit de maître du peuple; en même temps, pour construire un État de droit socialiste sain et fort.

Gérer strictement, utiliser d’une façon rationnelle et efficace des terres et des ressources naturelles; mettre en œuvre de manière proactive et active des mesures d'adaptation au changement climatique et aux catastrophes naturelles extrêmes.

En ce qui concerne les percées stratégiques, la Résolution déclare:

Perfectionner les institutions de développement de manière synchrone, tout d'abord les institutions pour le développement de l'économie de marché à orientation socialiste.

Développer les ressources humaines; prioriser le développement des ressources humaines pour le leadership, la gestion et les domaines clés.

Construire un système d'infrastructure synchrone et moderne à la fois économiquement et socialement; donner la priorité au développement d'un certain nombre d'ouvrages nationaux de transport clés, s'adapter au changement climatique.

Le Congrès a adopté le Rapport politique, la Stratégie de développement socio-économique sur 10 ans pour 2021 - 2030, l'orientation et les tâches de développement socio-économique sur 5 ans de 2021 à 2025.

Le Congrès a décidé de ne pas amender ou compléter les Statuts du Parti actuelle.

Le Congrès a adopté le rapport sur l'examen du leadership et de la direction du Comité central du Parti du 12e mandat à soumettre au13e Congrès.

Le Congrès a décidé que M. Nguyen Phu Trong, Secrétaire général du Comité central du Parti du 12e mandat a réélu au Comité central du Parti, au Bureau politique du 13e mandat pour être élu Secrétaire général du Comité central du Parti.

Le Congrès a adopté les résultats d’élection du Comité central du Parti du 13e mandat dont 200 membres, dont 180 membres officiels et 20 membres suppléants du Comité central.

Le Congrès a appelé tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée à valoriser vigoureusement leur patriotisme, leur esprit national, leur démocratie socialiste, la force d'une grande union nationale, réaliser avec succès la résolution du Congrès pour que le pays se développe plus rapidement et plus durablement, établir un nouveau miracle de développement pour un pays prospère et heureux, réaliser avec succès l'aspiration du président Ho Chi Minh et les aspirations de toute la nation.- VNA