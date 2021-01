Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le Bureau du gouvernement vient de publier un document pour transmettre l'opinion du Premier ministre sur la réalisation de vols pour ramener les citoyens vietnamiens d'outre-mer au premier trimestre 2021.

En raison de la propagation de la nouvelle variante du virus COVID-19 dans de nombreux pays, il faut minimiser au maximum les vols amenant des personnes au Vietnam d'ici au Nouvel An lunaire. En cas de nécessité, les ministères de la Santé, des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique et des Transports vont demander l'autorisation du Premier ministre pour l'organisation de vols.

Le ministère de la Défense coordonnera avec le ministère de la Santé dans la préparation des établissements de quarantaine concentré. Le délai et les réglementations de quarantaine doivent être bien respectés, conformément aux exigences de prévention et de lutte contre la propagation de la nouvelle variante de virus.

Le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique resserrent la gestion des entrées et sorties par voie terrestre, fluviale ou maritime. Le ministère de la Sécurité publique et les comités populaires des villes et provinces ordonneront aux autorités de base d'intensifier la sensibilisation des familles ayant des proches à l’étranger de ne pas retourner illégalement dans leur pays d'origine.

Après le Nouvel An lunaire, le ministère des Transports étudiera la reprise de vols commerciaux réguliers. -VNA