Hanoi, 8 mai (VNA) - Les relations commerciales entre le Vietnam et le Mexique ont toujours été au beau fixe ces dernières années. En 2018, un commerce bilatéral de plus de 4 milliards de dollars a été établi, dont 2,24 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes.

Transformation de pangasius. Photo: tapchithuonghieuviet

Le Mexique est le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine; et le Vietnam occupe le 8e rang des partenaires du Mexique en Asie.



Ce premier trimestre, les exportations vietnamiennes vers ce pays se sont chiffrées à près de 497 millions de dollars, pour une croissance de 8% en glissement annuel. Les ordinateurs et produits électroniques, les chaussures et sandales, les produits aquatiques, les machines-outils et pièces détachées, les véhicules et composants, le textile-habillement, les téléphones et accessoires arrivent en tête.



Selon les engagements inscrits dans l’Accord de partenariat trans-pacifique global et progressif (CPTPP), de nombreux produits, dont les produits aquatiques (notamment pangasius surgelés, crevettes), ne subiront aucune taxe dès la troisième année après l'entrée en vigueur. Une taxe douanière très préférentielle sera imposée sur le textile-habillement.



Une belle perspective s’ouvre donc pour les exportations nationales vers ce pays d’Amérique latine. - CPV/VNA