Hanoi (VNA) – Après avoir changé son nom de Facebook en Meta, la société a lancé une nouvelle opération au Vietnam et dans d’autres pays asiatiques.

Source: vtv.vn

Meta Corporation a récemment annoncé la création de centres d’information sur la science du climat (CSC) au Vietnam et dans plus de 30 autres pays de la région Asie-Pacifique. Cette action a eu lieu en même temps que la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).La création et l’expansion des centres d’information sur la science du climat démontrent l’engagement de Meta à connecter les gens et à fournir des instructions aux utilisateurs des médias sociaux sur la façon de faire face au changement climatique.Selon le représentant de Meta au Vietnam, pour résoudre le problème du changement climatique, Meta privilégie une approche méthodique basée sur la connaissance scientifique. Plus tôt cette année, Meta s’est associé au programme Yale sur les communications sur le changement climatique pour sonder les utilisateurs de Facebook dans 30 pays et territoires afin de connaître leur point de vue sur la question.Les résultats de l’enquête montrent les attitudes, les perceptions, les comportements et les priorités politiques des gens en matière de changement climatique. Ils renforcent également les efforts à venir de l’entreprise pour intensifier ses actions afin de mieux répondre à la crise climatique mondiale.Pour le Vietnam, l’enquête de Meta a révélé que huit Vietnamiens sur dix souhaitaient recevoir plus d’informations sur les changements climatiques. Près de neuf Vietnamiens sur dix se disent «quelque peu inquiets» ou «très inquiets» des changements climatiques.Neuf Vietnamiens sur dix ont soutenu la participation du Vietnam à l’Accord de Paris sur le climat. En outre, plus de huit personnes sur dix pensaient que les changements climatiques devraient être une priorité élevée à très élevée du gouvernement et une proportion similaire s’attend à ce que le gouvernement fasse plus pour s’attaquer à ce problème.L’enquête de Meta a également montré que le soutien des Vietnamiens aux énergies renouvelables était très fort. Plus de huit personnes sur dix pensent que le Vietnam devrait utiliser davantage de sources d’énergie renouvelables.Jusqu’à 67 % des Vietnamiens interrogés pensent que les mesures visant à atténuer le changement climatique amélioreront la croissance économique et créeront davantage d’emplois.Nick Clegg, vice-président des communications et des relations internationales chez Meta Group, a déclaré que les réseaux sociaux dotés d’une forte connectivité seraient en mesure de faire résonner les voix et de répandre des informations significatives dans la société.Meta s’engage à réduire son empreinte environnementale et à accélérer les progrès de la science climatique dans la communauté, tout en réduisant la désinformation climatique.Depuis 2020, les opérations mondiales de Meta ont atteint zéro émission de carbone et utilisé 100 % d’énergie renouvelable. L’entreprise vise également à atteindre zéro émissions de carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur et à devenir une entreprise capable de restituer plus d’eau dans l’environnement qu’elle n’en consomme d’ici 2030. – NDEL/VNA