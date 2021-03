Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - Malgré l’évolution complexe de l'épidémie de COVID-19, au cours des deux premiers mois de 2021, les activités d’import-export du Vietnam ont toujours enregistré une croissance élevée par rapport à la même période de 2020.

Selon les données du ministère de l’Industrie et du Commerce, entre janvier et février, le chiffre d’affaires à l’import-export du Vietnam est estimé à 95,81 milliards de dollars, en hausse de 24,5% en glissement annuel.

Les exportations de marchandises ont atteint 48,55 milliards de dollars, soit une hausse de 23,2% sur un an et les importations, 47,26 milliards de dollars (+25,9%). Ainsi, la balance commerciale a-t-elle été excédentaire de 1,29 milliard de dollars.

Cependant, les analystes estiment que le marché ne pourrait pas se rétablir complètement. Par conséquent, à court terme, les entreprises doivent tirer parti des canaux marketing dans un environnement numérique et profiter des avantages offertes par les accords de libre-échange (ALE).

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fixé l'objectif de croissance de 4 à 5% des exportations nationales en 2021. Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Cao Quoc Hung, a souligné que son ministère envisageait de soumettre au Premier ministre une nouvelle stratégie sur les activités d’import-export dans la prochaine période. De plus, le ministère continuera de négocier et de finaliser les institutions liées aux ALE, en particulier les questions concernant l'origine des produits.

Le ministère se concentrera également sur la consolidation et l'expansion des marchés d'exportation, en tirant le meilleur parti des avantages des ALE en vigueur, sur la diversification des marchés d’import-export et de la structure des produits d'exportation, et sur l'amélioration de la compétitivité des produits. -VNA