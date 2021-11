Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département des marchés publics relevant du ministère du Plan et de l'Investissement appelle à une participation plus active des ministères, secteurs et localités pour compléter le cadre juridique sur les investissements sous forme de partenariat public-privé (PPP) pour favoriser la mise en œuvre des politiques et lois sur le PPP.

Dans le même temps, le Département a appelé à la promulgation synchrone de politiques pertinentes afin de promouvoir l'attraction des investissements privés dans les infrastructures et les services publics.

Selon Tran Hao Hung, les politiques pertinentes dans les temps à venir doivent être adaptées aux objectifs et aux caractéristiques des projets PPP dans des domaines spécifiques pour attirer le secteur privé, ainsi qu'un climat d'investissement attrayant, une macro-économie stable, une meilleure notation de crédit national et une meilleure qualité de planification, diversification des marchés de capitaux...

Une attention particulière doit être accordée à la promotion des investissements auprès des investisseurs nationaux et étrangers et des solutions efficaces sont nécessaires pour accéder à des sources de capitaux avec des taux d'intérêt bas et une longue échéance.

Les agences autorisées sont invitées à travailler en étroite collaboration avec les investisseurs pour dégager des obstacles, contribuant à consolider leur confiance lors de la participation à de nouveaux projets.- VNA