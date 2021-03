Hanoi, 22 mars (VNA) - Lundi matin, lors de sa première session, l’Assemblée nationale laotienne, 9e législature, a élu Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, au poste de président de la République, Phankham Viphavan au poste de Premier-ministre, Saysomphone Phomvihan au poste de président de l’Assemblée nationale, Bunthoong Chitmani et Pany Yathotu au poste de vice-présidente de la République.

Le nouveau président du Laos Thongloun Sisoulith prononce son discours d'investiture devant l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Le secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien et président de la République Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh ont adressé le 22 mars des messages de félicitations à leurs homologues.



Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont déclaré que les élections témoignaient de la confiance de l’AN et du peuple lao et de l’appréciation élevée de la capacité, du prestige et des contributions importantes des nouveaux dirigeants à la cause révolutionnaire et à la construction nationale, à la défense et au développement du Laos.

Ils ont exprimé leur conviction que la nouvelle direction dirigera efficacement la mise en œuvre de la Résolution adoptée lors du 11e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire du Laos ainsi que du plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025, faisant ainsi du Laos un pays de paix, d’indépendance, de démocratie, d’unité et prospérité avec un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde.



Dans leurs messages, ils ont également affirmé leur volonté d’intensifier la coopération avec le Laos pour promouvoir la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays pour la prospérité et le bonheur des peuples des deux pays.

Ce lundi toujours, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam Pham Binh Minh a félicité Saleumxay Kommasith, pour sa réélection au poste de ministre des Affaires étrangères du Laos. - VNA