Hanoï (VNA)- A l'occasion du 731e anniversaire de la Fête nationale suisse (le 1er août 1291), le président de la République Nguyen Xuan Phuc a adressé le 1er août un message de félicitations au président de la Confédération, chef du Département fédéral suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue a fait de même au président du Conseil des États Thomas Hefti et à la présidente du Conseil national Irène Kalin.

Par la même occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé un message de félicitations au président, chef du Département fédéral suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis.

L’an dernier, le Vietnam et la Suisse ont célébré leur 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (11 octobre 1971).

Au cours du dernier demi-siècle, les relations bilatérales Vietnam-Suisse a connu des progrès remarquables dans tous les domaines comme la politique et la diplomatie, le commerce et l'investissement, la coopération au développement, la culture, l'éducation et la formation et les échanges entre les deux peuples. -VNA