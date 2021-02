L'élevage de crevettes à pattes blanches dans le district de Nam Can, province de Ca Mau. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) – Possédant une longue côte de l'Est à l’Ouest et étant l'une des quatre principales pêcheries du pays, Ca Mau considère depuis longtemps le développement de l’économie maritime comme une orientation évidente et stratégique. Il s’agit également d’un levier des secteurs économiques du delta du Mékong en général.

Ca Mau compte continuer à appeler à l’investissement dans la construction d'infrastructures de la zone économique de Nam Can d'une superficie de 10 802 hectares, et de la zone industrielle de Song Doc.

Les infrastructures socio-économiques des districts, des communes, des bourgs côtiers et des grandes îles de la province sont progressivement modernisés pour favoriser le développement de l’économie maritime. La priorité est accordée aux secteurs importants tels que la pêche, le tourisme et d’autres services, les énergies renouvelables, l’industrie et le développement des zones urbaines côtières...

Photo d'illustration : VNA



Parallèlement, Ca Mau poursuit la construction et la modernisation d’infrastructures logistiques dans les zones côtières au service de la pêche. Les autorités provinciales invitent également les investisseurs à injecter leurs capitaux dans des centres logistiques à Hoa Trung, Nam Can, Song Doc, Hon Khoai selon les plan approuvés.

Par ailleurs, la province favorise la création et le développement de grandes entreprises dans le secteur de la pêche hauturière qui sont capables de mener des coopérations avec des pays régionaux. Elle investit également dans la construction de quais et de ports de pêche.

Photo: VNA

Développer une économie maritime

L’aquaculture et la pêche sont considérées comme le fer de lance et le moteur du développement de l’économie maritime de Ca Mau. L'objectif est de produire 800 000 tonnes de produits aquatiques à l'horizon 2030, soit une hausse annuelle moyenne de 2,17%.

L'attraction des investissements dans le développement des infrastructures et l’exploitation efficace de différents secteurs sont une stratégie importante, pour que Ca Mau réalise ses objectifs.

Située à l’extrême Sud du pays, la province de Ca Mau possède une côte de 254 km. Elle dispose de ressources abondantes en produits de la mer, de vastes forêts de cajeputs et de mangroves, de grands fleuves. Elle a d'importants atouts en aquaculture et est la première des localités du pays en ce domaine. L'aquaculture permet à la province de restructurer son économie, de lutter contre la pauvreté, et d'améliorer les conditions de vie de sa population. -VNA