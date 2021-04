Hanoï, 6 avril (VNA) - Dans le cadre de la 11e session de la 14e législature, l’Assemblée nationale (AN) mène mardi matin 6 avril les procédures pour élire la vice-présidente de la République et certains membres du Comité permanent de l’AN.

Photo : VNA

Le Comité permanent de l’AN présente les résultats de discussions et collecte les opinions des députés sur la libération de leurs fonctions de certains membres du Comité permanent de l’AN et des présidents de certaines Commissions de l’AN, du secrétaire général de l’AN et de l’Auditeur général d’Etat.

Ensuite, l’AN mènera la libération de leurs fonctions de la vice-présidente de la République, de certains de membres du Comité permanent de l’AN, des présidents de certaines Commissions de l’AN, du secrétaire général de l’AN et de l’Auditeur général d’Etat par vote à bulletins secrets.

Puis, les députés discutent et approuvent les Résolutions sur la libération de leurs fonctions de la vice-présidente de la République, de certains de membres du Comité permanent de l’AN, des présidents de certaines Commissions de l’AN, du secrétaire général de l’AN et de l’Auditeur général d’Etat.

Les législateurs écouteront une liste de candidatures pour élire la vice-présidente de la République et des membres du Comité permanent de l’AN.

Dans l’après-midi, l’AN discutera et approuvera la liste pour élire la vice-présidente de la République et des membres du Comité permanent de l’AN par vote à bulletins secrets.

Après l’annonce des résultats de vote, les députés vont discuter et voter pour approuver les Résolutions d’élire la vice-présidente de la République et certains membres du Comité permanent de l’AN. - VNA