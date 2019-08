Table ronde de haut niveau sur l'ASEAN 2020. Photo: VOV



Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) ont organisé ce lundi à Hanoï une table ronde de haut niveau sur l'ASEAN 2020, à l’occasion de la visite de travail au Vietnam du secrétaire général de l’ASEAN Lim Jock Hoi.

Les débats se sont focalisés sur les problèmes de la communauté des entreprises vietnamiennes ainsi que sur les mesures pour améliorer leur compétitivité, a noté Nguyen Quoc Dung, vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères et chef de SOM-ASEAN.

Lim Jock Hoi a reconnu l’attention du gouvernement et des entreprises du Vietnam accordée aux efforts pour développer les relations de coopération entre les pays membres.

Cet événement était l’occasion pour les dirigeants et le secrétariat de l’ASEAN d’écouter des opinions et propositions visant à aider les entreprises à saisir des opportunités, à cerner les défis et adopter des mesures de coordination entre les pays membres pour obtenir les objectifs les plus élevés fixés par l’ASEAN.

Le secrétaire général de l’ASEAN a souhaité que les négociations de l'accord de Partenariat économique intégral régional (RCEP) entre l’ASEAN et ses six partenaires (Chine, République de Corée, Japon, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande) s'achèvent cette année pour son signature en 2020.

Selon le représentant du Conseil d’entreprises pour le développement durable du Vietnam, Pham Hoang Hai, le fait que le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN l’an prochain aidera les entreprises à avoir plus d’informations sur ce bloc régional. Ainsi, leurs propositions, leurs initiatives seront respectés, ce qui contribuera à dynamiser la coopération entre elles et les entreprises asiatiques.

Répondant aux questions d'entreprises, le secrétaire général de l’ASEAN Lim Jock Hoi a précisé que l’intensification de la connexion entre les pays membres et entre les entreprises partenaires constituait la force pour la prospérité et le développement de tous les membres de l’ASEAN.

Alors, l’ASEAN encourage toujours les gouvernements des pays membres et la communauté d’entreprises à intensifier l’application des technologies pour augmenter la productivité, la recette et promouvoir les activités de production. Dans le contexte actuel, la promotion de l’e-commerce et le développement de l’e-paiement sont les chaînes efficaces pour une bonne efficacité économique.

Resserrer la connectivité entre dirigeants, entre entreprises de l’ASEAN et ses partenaires constitueront les priorités de l’année 2020 où le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN, a conclu Lim Jock Hoi. -VNA