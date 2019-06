Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'exprime lors du meeting. Photo: tuoitre.vn



Nghe An (VNA) - Un meeting en écho au Mois d'action contre la drogue 2019, à la Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogues et à la Journée vietnamienne contre la drogue, a eu lieu dimanche soir 23 juin dans la province de Nghe An (Centre).



Ayant pour thème "Penser avant de commencer", l’événement vise à rappeler aux gens, aux jeunes notamment, de bien réfléchir et de dire non à la drogue.



Dans son discours d’ouverture, le générale de corps d’armée Le Quy Vuong, vice-ministre de la Sécurité publique, a relevé les tâches clés à réaliser, à savoir la promotion des programmes de sensibilisation et d’éducation sur les méfaits de la drogue, à l’intention des élèves, des étudiants et des jeunes.



Il a souligné la nécessité de redoubler d’efforts afin de contrôler la situation, de juguler le transport de drogues de l’étranger au Vietnam, de réduire le nombre de toxicomanes, et de compléter les documents juridiques sur la prévention et la lutte contre la drogue.



Présent à l’événement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a estimé que la lutte contre la drogue était un combat très ardu et de long terme. Il est nécessaire, d’une part de démanteler les réseaux de trafic de drogues, et d’autre part, de poursuivre la désintoxication de drogues, outre de renforcer la sensibilisation auprès de la population.



Il a apprécié les efforts déployés par la police et les gardes-frontières dans la prévention et la lutte contre les criminels liés à la drogue, en appelant les jeunes générations à dire non à la drogue.

Remise des satisfecit aux collectivités et individus ayant eu des contributions notables à la prévention et la lutte contre la drogue. Photo: tuoitre.vn



Ces dernières années, malgré l'application de nombreuses mesures contre la drogue par le Parti et l'Etat, ce fléau social a évolué de manière de plus en plus complexe.

Au cours du premier semestre, les organes compétents ont démantelé 12.285 trafics de drogue, arrêté 19.454 suspects et saisi 675 kg d’héroïne, 507 kg de kétamine, 4.625 kg de comprimés de drogue de synthèse et 131 kg de cocaïne.



Pendant la même période, les organes compétents de la province de Nghe An ont saisi près de 800 kg de drogues, soit 9,3 fois plus que l'année précédente. La province compte à ce jour plus de 7.000 toxicomanes. -VNA