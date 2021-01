La marche philanthropique Lawrence S. Ting est une activité annuellement organisée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 16e marche de charité Lawrence S. Ting 2021, organisée conjointement par la compagnie Phu My Hung et les Comités populaires des 7e et 8e arrondissments ainsi que ceux de Nhà Bè et Binh Chanh de Hô Chi Minh-Ville, aura lieu à 06h30 le 23 janvier à The Crescent, dans le nouveau centre urbain de Phu My Hung (7e arrondissement).

Bien que la situation actuelle soit difficile, le comité d'organisation a collecté 2,8 milliards de dôngs pour aider de nombreuses familles en difficulté à l’approche du Têt. Cette année, le programme porteur du message "Une marche à partager" continuera de mettre en valeur le partage et la connexion du sport et de la générosité.



Le comité d'organisation utilisera tout les fonds récoltés pour soutenir les familles en difficulté des 7e, 8e arrondissements ainsi que ceux de Nha Be et Binh Chanh, et en versera une partie au Fonds "Un seul cœur" de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville ainsi qu’au Fonds d'aide aux jeunes sportifs talentueux du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville.



Ce programme est devenu une activité traditionnelle de la compagnie Phu My Hung, contribuant à diffuser la culture philanthropique au sein de cette zone urbaine.



Dans le contexte actuel, le Comité d'organisation tente de surmonter les obstacles, d'organiser de manière proactive le programme selon les règles de prévention et de contrôle de la pandémie.



Associé au programme depuis 16 ans, le représentant de Taxi Mai Linh a partagé : "Au fil des années d'organisation, le programme a attiré des centaines de milliers de participants et levé des dizaines de milliards de dôngs. Cela prouve tout son intérêt. Il y a encore beaucoup de personnes démunies qui nécessitent l'attention et l'aide de la communauté. Cela a été notre motivation principale pendant toutes ces années".



Au cours des 16 années d'accompagnement du programme, le représentant de Hoa Binh Construction Group a partagé : "En maintenant cette activité philanthropique depuis de nombreuses années, Phu My Hung a transformé ce travail significatif en une culture traditionnelle avec le bon cœur du groupe Hoa Binh".



Phu Hung Life accompagne les gens depuis de nombreuses années pour améliorer leur quotidien. "Les différents membres qui se joignent au programme, des entreprises aux résidents, en passant par les étudiants, passent ainsi leurs précieuses matinées de fin de semaine à cet événement significatif. Nous apprécions ce programme qui soutient les personnes en situation difficile partout dans le pays et nous espérons continuer ce programme dans les nombreuses années à venir".



Au cours des 15 dernières années, le programme a attiré plus de 212.000 participants et a mobilisé et levé plus de 35 milliards de dôngs, contribuant de manière non négligeable à la sécurité sociale et au soutien des pauvres des localités. -CVN/VNA