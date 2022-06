L'Unité de génie militaire n°1 arrive à Entebbe (Ouganda). Photo: Armée populaire du Vietnam

Hanoï (VNA) – À 14h00 le 15 juin (heure locale), les derniers 156 des 184 membres de l’Unité de génie militaire n°1 sont arrivés en toute sécurité à Abyei pour rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA), a annoncé le 16 juin le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam (ministère de la Défense).

Avec une distance parcourue de plus de 10.000 km, traversant 6 pays et territoires pendant 4 jours, cette opération est la plus grande de son genre de l'Armée populaire du Vietnam.

Photo: Armée populaire du Vietnam

L’Unité de génie militaire n°1 du Vietnam a officiellement été créée le 17 novembre 2021. Avec les hôpitaux de campagne de niveau 2, elle contribuera à fournir des activités d'aide humanitaire, ainsi qu'à aider les forces des Nations Unies à mener à bien leurs tâches.

C’est la première fois que le Vietnam envoie une unité de génie militaire à une opération de maintien de la paix de l’ONU. Cette unité est aussi la plus importante jamais envoyée en termes d’effectif.

Depuis fin mars, plus de 2.000 tonnes d'équipements et de biens servant à cette unité ont été acheminées par voie maritime à la mission d'Abyei. -VNA