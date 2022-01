Photo : internet

Hanoï (VNA) – En 2021, malgré l'épidémie de COVID-19, le volume total de fret via les ports maritimes au Vietnam est estimé à plus de 703 millions de tonnes, soit une hausse de 2% sur un an, a indiqué le directeur adjoint de l'Administration maritime du Vietnam, Nguyen Dinh Viet.

A l'international, des marchandises vietnamiennes ont été exportées vers nombre de marchés en Amérique, en Europe et en Asie...

Malgré les évolutions complexes de l'épidémie de COVID-19, le volume des marchandises d'importation et d'exportation transportées par la flotte nationale de transport maritime international a enregistré une augmentation de 54% (environ 4,67 millions de tonnes) par rapport à 2020. Il s'agit d'un taux de croissance impressionnant, a souligné Nguyen Dinh Viet.

En 2022, le secteur de navigation maritime national continuera de mettre en œuvre les contenus du plan directeur de développement du réseau portuaire du Vietnam pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

Parallèlement, il continuera de respecter les règles sur la prévention et le contrôle de l’épidémie pour assurer les chaînes d'approvisionnement et les transports de marchandises et de passagers. Il recherchera et mettra en œuvre des solutions pour soutenir le développement de la flotte de transport maritime international du Vietnam afin d'augmenter sa part de marché sur les lignes internationales, contribuant à améliorer la qualité des services de logistique... –VNA