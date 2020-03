Quang Ngai (VNA) - Avec ses roches volcaniques, sa mer bleue et ses immenses champs d'ail, l'île de Ly Son est un endroit que tout le monde souhaite visiter une fois.

Photo: Zing

À 15 milles marins du continent (environ 27 km), Ly Son est le seul district insulaire de la province de Quang Ngai. Elle comprend l'île Lon (Grand), l'île Be (Petit) et l'îlot Mu Cu. Malgré sa petite superficie Ly Son possède de belles plages de sable blanc et fin, entourées de magnifiques falaises volcaniques.

Les temples et pagodes font également partie des attractions touristiques. Vous pourrez découvrir les pagodes Hang et Chuc, la grotte Cau, le temple Chua Ngoc, la maison communale du village An Hai, le résidence Ba Roi, le puits Vua (Roi), le cratère, Am Linh Tu et quelques tombes anciennes .... En plus d'être un paradis maritime, Ly Son est également connu comme le "royaume de l'ail". L'ail Ly Son est célèbre dans tout le pays et fait la fierté de Quang Ngai.

Des expériences mémorables

Conquérir les falaises escarpées, admirer la beauté et la majesté de la nature et de la mer, écouter le bruit des vagues, découvrir les coraux, sentir le vent et le soleil sur sa peau.. sont de merveilleuses expériences à Ly Son.

Photo: Zing

De plus, vous pourrez profiter d'activités telles qu'admirer le coucher du soleil, plongée dans l'eau de jade, observation du corail, pêche, feux de camp... Le meilleur moment pour visiter Ly Son va de juin à septembre, lorsque le temps est agréable, non pluvieux et donc adapté pour aller à la plage. -CPV/VNA