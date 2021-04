Quang Ngai, 20 avril (VNA) - Une cérémonie à la mémoire des soldats de Hoàng Sa a été organisée ce lundi 19 avril dans la maison communale du village d’An Hai, du district de Ly Son, de la province centrale de Quang Ngai.

Un des rituels à la mémoire des soldats en mission à Hoàng Sa (Paracels). Photo : sggp.org.vn

Ce culte ancien, connu sous le nom de «Lê khao lê thê linh Hoàng Sa» (en vietnamien), a pour but de rendre hommage aux soldats de la Flottille de Bac Hai qui ont été envoyés, il y a plusieurs siècles, par la dynastie des Nguyên, sur les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys) pour défendre la souveraineté nationale.

Selon l'histoire, la flottille de Hoàng Sa a été créée lorsque les Seigneurs Nguyen (XVIe siècle) ont commencé à régner au Sud du Vietnam. Ces troupes ont opéré sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa pendant trois siècles, des Seigneurs Nguyen jusqu'à l'époque de Tây Son puis ensuite de la dynastie des Nguyen. La flottille de Hoàng Sa a été également affectée au contrôle de Bac Hai (Truong Sa).

À cette époque, chaque année à la fin du 2e mois lunaire, 70 pêcheurs partaient à Hoàng Sa et revenaient au 8e mois lunaire. Le jour de leur départ, leurs familles et leurs proches organisaient une cérémonie pour leur dire au revoir et leur rendre hommage, de peur qu’ils ne reviennent pas.

Depuis, chaque année, les résidents de l’île de Ly Son organisent la cérémonie de «Récompense par un banquet les soldats de la flottille de Hoàng Sa» en mémoire des héros qui se sont sacrifiés pour la souveraineté de la Patrie.

Aujourd’hui, les familles de l’île de Ly Son organisent “Lê khao lê thê linh Hoàng Sa”, le 2e mois lunaire de chaque année. Entrée dans les mœurs, cette cérémonie honore et exprime la gratitude envers les soldats courageux qui ont défendu la souveraineté sacrée du pays. – VNA