Ly Hoang Nam revient dans le Top 500 ATP. Photo: FBNV

Ly Hoang Nam a très bien joué dans le tournoi M25 Toulouse-Balma avec une qualification pour la finale face à Kenny De Schepper. Devant un joueur de plus de 2m de haut et très expérimenté, Ly Hoang Nam a encaissé une défaite en 2 sets (3-6; 3-6). Il a reçu 2.100 dollars de prix et 16 points au tableau ATP. Il s'agit du score le plus élevé que Hoang Nam ait obtenu lors d'un tournoi. Il compte actuellement 70 points ATP, se classe 483e dans le classement mondial ATP et premier en Asie du Sud-Est.C'est la première fois que Hoang Nam revient dans le Top 500 ATP depuis le 28 octobre 2019. Sa position la plus élevée fut 385e ATP, le 12 novembre 2018.Après le tournoi M25 Toulouse-Balma, Ly Hoang Nam participera à deux tournois M15 en Thaïlande, prévus du 4 au 17 avril 2022, pour se préparer au mieux aux 31èmes Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31). -CPV/VNA