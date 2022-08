Photo: thethao.vn

Hanoï (VNA) - Selon la dernière mise à jour du classement mondial ATP, Ly Hoang Nam a grimpé à la 332e place du classement mondial ATP.



Avant de retourner au Vietnam pour la Coupe Davis, Ly Hoang Nam a connu deux semaines réussies en Malaisie. Le joueur de tennis N°1 du Vietnam a gagné le premier tournoi - M15 Kuala Lumpur. Et au tournoi M15 Kuching, il a remporté la deuxième place.



Grâce à ces performances, Ly Hoang Nam a progressé sur le classement mondial ATP. Selon la dernière mise à jour du 15 août, le joueur de tennis de Tay Ninh est passé à 332e place dans le monde. Par rapport à la semaine dernière, il a gagné 12 places et compte actuellement 139 points cumulés.



332e est également le rang le plus élevé que Ly Hoang Nam ait jamais atteint dans sa carrière. C'est un exploit très digne pour le joueur né en 1997 alors qu'il connaît une saison 2022 en plein essor.



Plus récemment, Ly Hoang Nam a grandement contribué à aider l'équipe masculine vietnamienne de tennis à remporter la deuxième place du tournoi par équipes du groupe III de la Coupe Davis dans la région Asie-Pacifique, tenu à Tay Ninh du 10 au 14 août. Cette réalisation a permis au Vietnam de se qualifier pour les barrages pour la promotion dans le groupe mondial II de la Coupe Davis l'année prochaine./.-CPV/VNA