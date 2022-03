Photo: VNA

Tien Giang (VNA) - Dès le début de l'année 2022, la province de Tien Giang (Sud) a mis en œuvre de nombreuses solutions synchrones et drastiques pour promouvoir la pêche hauturière en association avec la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a déclaré le directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Hoang Nhat Nam.

Tien Giang s'efforce d'atteindre une exploitation de fruits de mer de toutes sortes de plus de 125.000 tonnes pour l'ensemble de l'année, afin de répondre à la demande du marché national et à la transformation au service des exportations. Au cours des deux premiers mois de l'année, les pêcheurs locaux ont exploité près de 20.000 tonnes de fruits de mer.

Cette localité a établi 44 groupes de coopération et une coopérative de pêche et développé une flotte de services logistiques en mer, lesquels ont contribué à l'amélioration de la valeur des produits post-récolte ainsi qu'à l'approvisionnement en matières premières essentielles pour la pêche.

En outre, la province a renforcé les activités de communication et de sensibilisation sur la Loi sur l'aquaculture et la lutte contre la pêche INN afin d'aider les habitants, notamment les armateurs des bateaux de pêche et les pêcheurs, à mieux comprendre le rôle de la pêche durable. -VNA