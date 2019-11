Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon Veronika Veits, directrice de la Gouvernance Internationale des Océans et de la Pêche Durable, Direction générale des affaires maritimes et des pêches de la Commission européenne (CE), le gouvernement, les ministères et secteurs, ainsi que les localités du Vietnam sont bien conscients de leur responsabilité dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Une délégation d’inspection de la CE s’est rendue au Vietnam. Pendant son séjour de plus de 10 jours, elle a travaillé avec des ministères, organes et localités côtières sur des sujets concrets. Les informations concernant les résultats de l’inspection seront partagés de façon franche et transparente entre les deux parties.



Outre la détermination du système politique à lutter contre la pêche INN, Mme Veronika Veits a souligné l’importance de la participation des habitants en vue d’assurer une mise en œuvre synchrone et intégrale des mesures lancées par le gouvernement. Elle a déclaré tenir en haute estime les réalisations du Vietnam en termes d’application des recommandations de la CE.



Dans une réunion tenue le 15 novembre, la délégation européenne a demandé au Vietnam d’accorder plus d’attention à la lutte contre la pêche illicite dans les eaux d’autres pays. Il est ainsi nécessaire d’accélérer l’installation des équipements de positionnement des bateaux de pêche hauturière, tout en appliquant des sanctions sévères aux infractions.



Le 23 octobre 2017, la Commission européenne a adressé un avertissement au Vietnam, par un "carton jaune", concernant l’insuffisance de ses mesures de lutte contre la pêche illicite. Depuis, le pays a mis les bouchées doubles pour repasser dans le vert.-VNA