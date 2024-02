Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a publié un document demandant aux comités populaires des villes et provinces côtières au niveau central d'examiner et de déterminer la situation des bateaux de pêche ayant déconnecté leur système de surveillance des navires par satellite (VMS).

Cette mesure vise à se préparer efficacement à la 5e inspection de la Commission européenne (CE) sur la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et la levée du carton jaune imposé sur les produits aquatiques vietnamiens.

En particulier, les comités populaires des villes et provinces côtières doivent examiner, inspecter et déterminer la situation des bateaux de pêche qui ont déconnecté leur VMS pendant plus de 6 mois, en particulier pour les bateaux de pêche d'une longueur supérieure à 24 mètres. Il est nécessaire d’annoncer clairement la cause de la perte de connexion et les résultats du traitement de chaque cas.

Les villes et provinces doivent vérifier les informations afin de gérer de manière stricte et rigoureuse les bateaux de pêche qui enfreignent les réglementations sur le VMS et ceux qui violent les eaux étrangères.

Les autorités locales doivent sensibiliser et guider les pêcheurs afin qu'ils enregistrent leurs bateaux conformément à la réglementation. Il est important de ne pas autoriser les bateaux de pêche non enregistrés, non immatriculés et sans licence à opérer dans leurs localités.

Parallèlement, le ministère demande d'allouer davantage de ressources pour mettre en œuvre le système de traçabilité électronique des produits aquatiques exploités, le journal électronique d'exploitation aquatique, la mise à jour quotidienne des informations sur les bases de données de gestion des pêches…, conformément aux instructions de la Direction des pêches relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les villes et provinces doivent concentrer leurs ressources pour gérer les entrées et sorties des bateaux de pêche dans leurs ports, afin de détecter et de traiter radicalement les cas de violation de la réglementation sur la pêche INN. -VNA