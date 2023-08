Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – Les autorités tous les niveaux de la province côtière de Binh Thuan ont considérablement mis en œuvre des solutions selon les recommandations de la Commission européenne (CE), dans les efforts de supprimer le «carton jaune» sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en bien se préparant à la 4e inspection de la CE.Selon Nguyen Van Chien, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural, depuis le début de 2023, Binh Thuan a organisé 6 équipes de contrôle de la pêche INN dans les lieux de pêche clés et chez les entreprises d'exportation de produits de la mer. Les localités sont appelées à appliquer strictement les réglementations sur la lutte contre la pêche INN, empêcher leurs navires de pêche de violer les eaux étrangères.Par ailleurs, le Comité provincial de pilotage contre la pêche INN a mis en place un groupe de travail dans 5 provinces du Sud, où les bateaux de pêche de Binh Thuan séjournent régulièrement, pour rencontrer et mobiliser les pêcheurs. Plus de 200 séances de propagande ont été organisées en faveur de quelque 22.000 pêcheurs de la province de Binh Thuan.Dans le même temps, le Service de l'agriculture et du développement rural a ordonné aux organes compétents de se concentrer sur la gestion des navires de pêche, l'immatriculation, l'enregistrement, l'octroi des licences de pêche, l'installation d'équipements de surveillance par satellite (VMS) sur des navires de pêche.Binh Thuan compte actuellement 99,7% des navires de pêche équipés d'un équipement de VMS. De plus, le contrôle strict des bateaux à l'entrée et à la sortie du port, la surveillance à quai, la certification de l'origine des produits halieutiques sont mises en œuvre sérieusement dans le respect de la réglementation.Le port de pêche de Phan Thiet se concentre sur l'examen des documents, la préparation minutieuse des installations et les questions d'hygiène environnementale, pour bien se préparer à accueillir la délégation d'inspection de la CE en octobre prochain. -VNA