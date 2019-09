Les délégués coupent la bande d'inauguration de la deuxième phase du projet d’élargissement de l’usine Nestlé Bong Sen. Photo: VNA



Hung Yen (VNA) - Nestlé Vietnam a inauguré le 4 septembre la deuxième phase du projet d’élargissement de l’usine Nestlé Bong Sen dans la zone urbaine de Thang Long II, province de Hung Yen, au nord du pays.



L’usine doublera sa capacité de production pour répondre à la demande croissante des consommateurs en produits nutritionnels de qualité.



En seulement deux ans, l’investissement total de Nestlé Vietnam dans la province de Hung Yen a atteint près de 100 millions de dollars.



Depuis 2017, la compagnie a augmenté son capital d’investissement et étendu ses activités à Hung Yen à trois reprises, avec l’inauguration de l’usine Nestlé Bong Sen en mai 2017 et du centre de distribution Nestlé Bong Sen en mars de cette année.



Le directeur technique de Nestlé pour l’Asie, l’Afrique et l’Océanie, Christian Schmid, a déclaré que sa compagnie accordait une priorité absolue à la qualité et à la sécurité des produits.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire provincial de Hung Yen, Dang Ngoc Quynh, a hautement apprécié les efforts déployés par Nestlé Vietnam pour fournir aux consommateurs des produits sécuritaires, améliorer la vie locale et protéger l'environnement, contribuant ainsi au développement socio-économique durable de sa province.



Nestlé Bong Sen est la sixième usine du groupe Nestlé au Vietnam et la deuxième à Hung Yen. La société devrait générer environ 600 emplois directs et des milliers d'emplois indirects d'ici 2025. -VNA