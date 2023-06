Cérémonie de remise. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Le 29 juin, l'Agence américaine pour le développement international (USAID), en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), a remis 590 réfrigérateurs à vaccins au ministère de la Santé.



L’objectif est de soutenir l'amélioration du système d'équipement de la chaîne du froid pour les campagnes de vaccination régulières et la vaccination contre le COVID-19.



Selon le docteur Myat Htoo Razak, conseiller senior de l’USAID en sécurité sanitaire mondiale, le soutien en réfrigérateurs à vaccins pour 12 provinces vietnamiennes aidera à accélérer l'accès et la livraison de doses sûres et efficaces de vaccins contre le COVID-19 et d'autres vaccins pour les enfants.



Ces réfrigérateurs à vaccin seront livrés à 590 communes éloignées de 12 provinces du Nord et du Centre, que sont Cao Bang, Ha Giang, Hoa Binh, Lai Chau, Lang Son, Lao Cai, Son La, Thai Nguyen, Ha Tinh, Nghe An, Quang Nam, Thua Thien - Hue.-VNA