La cérémonie de remise de dispositifs de détection et de diagnostic rapide et de médicaments antituberculeux, le 16 février à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a remis le 16 février des dispositifs de détection et de diagnostic rapide de la tuberculose et médicaments antituberculeux, d'une valeur totale d'environ trois millions de dollars, à l'Hôpital central des maladies pulmonaires à Hanoï.

Ce don, composé de 38 machines de diagnostic rapide, 90.000 kits de test et dix appareils à rayons X numériques, sera distribué à des établissements de santé au niveau de district.

Les médicaments offerts, suffisamment pour traiter 15.000 patients atteints de tuberculose latente pendant trois mois, seront distribués dans l’ensemble du pays.

Outre les dispositifs et médicaments, l'USAID fournit également des formations et soutiens techniques au Programme national de lutte contre la tuberculose, au personnel des établissements de santé et à des partenaires locaux, a déclaré la directrice de l’USAID au Vietnam, Ann Marie Yastisshock.

Kits de test et dispositifs de diagnostic de la tuberculose octroyés par l'USAID. Photo: VNA

L'USAID continuera à soutenir le Vietnam en fournissant de nouveaux médicaments et technologies antituberculeux efficaces, contribuant à la mise en œuvre de l'objectif du Vietnam d'éradiquer la tuberculose d'ici 2030, a-t-elle souligné.

Le Vietnam est l’un des 30 pays les plus touchés par la tuberculose avec 172.000 patients et plus de 10.000 décès dus à cette maladie chaque année. -VNA