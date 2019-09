L’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink à la cérémonie de démarrer le projet d’« accélérer la réforme et élever la compétence de connexion des PME » financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ou USAID linkSME le 24 septembre à Hanoi. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le projet d’« accélérer la réforme et élever la compétence de connexion des PME » financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ou USAID linkSME vient d’être démarré le 24 septembre à Hanoi.

L’Agence américaine pour le développement international (USAID), le bureau gouvernemental et le ministère du Plan et des Investissements ont démarré le projet d’« accélérer la réforme et élever la compétence de connexion des PME » financé par l’USAID- USAID linkSME le 24 septembre à Hanoi.

D’un investissement de 22,1 millions de dollars, et déployé durant cinq ans, ce projet vise à connecter la chaîne d’approvisionnement aux PME et élever la compétence des associations d’entreprises dans l’assistance du développement des PME.

S’exprimant à cette occasion, le ministre et chef du Bureau du gouvernement, Mai Tien Dung a souligné que l’assistance de l’essor des PME vietnamiennes dans le cadre du projet USAID linkSME est très significative pour le développement durable et des probabilités d’échapper le piège des pays à revenu moyen du Vietnam dans les décennies à venir.

Selon le ministre du Plan et des Investissements Nguyen Chi Dung, avec des fortes réformes du gouvernement, des entreprises du Vietnam ont atteint un grand développement au cours de près de deux dernières décennies. Pour l’heure, le pays recense plus de 730.000 entreprises dont plus de 97% sont des PME.

Pour l’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink, il a remarqué que les PME jouent un rôle très important pour l’économie vietnamienne. Elles représentant 98% du total des entreprises et contribuent à 45% du PIB. Il a espéré que ce projet favorise la communauté des PME à orienter vers l’objectif de fonctionnement efficace et contribuer davantage à la croissance économique et élever la compétitivité au niveau global.

Ces récentes années, les Etats-Unis deviennent le plus grand marché à l’export du Vietnam. Le chiffre d’affaires commerciales bilatéral a connu une croissance constante de plus de 20% au cours de trois dernières années. Rien en huit premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint 48 milliards de dollars, soit une hausse de 23% en variation annuelle. En ce cours laps de temps, la valeur des exportations du Vietnam vers les Etats-Unis a parvenu à 38,6 milliards de dollars (+25,3%) et celle des exportations des Etats-Unis vers le Vietnam a constaté à 9,4 milliards de dollars (+9%).-VNA