La séance de travail entre des responsables de Ho Chi Minh-Ville et RMIT. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville s'attend à ce que l'Institut royal de technologie de Melbourne (RMIT) de l'Australie élargisse la formation dans huit professions, conformément aux normes de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), notamment la mécanique, l'automatisation, l'intelligence artificielle, la gestion urbaine et les technologies de l'information, a informé le vice-président du comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, lors d'une rencontre le 5 avril avec le professeur Alec Cameron, président de l'Université RMIT, en visite de travail dans la ville.

Partageant l'orientation de développement de la ville, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a souligné que la mégapole du Sud et d'autres localités du Vietnam considéraient toujours l'éducation comme un facteur important dans le processus de développement.

La ville compte améliorer la qualité de l'éducation et de la formation pour être à égalité avec les villes de la région et du monde afin d'atteindre son objectif stratégique de développement pour la période 2021-2030, c'est-à-dire devenir une métropole multidimensionnelle en développement rapide et durable sur la base des sciences et technologies, a déclaré Vo Van Hoan, ajoutant que des conditions favorables seront créées pour que l'Université RMIT étende ses opérations dans les années à venir.

Remerciant les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville d'avoir créé des conditions favorables pour l'Université RMIT au cours de ces 20 dernières années, le président de l'Université RMIT Alec Cameron a affirmé que l'université a un plan d'expansion et d'augmentation de ses investissements au Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, pour un développement à long terme.

En plus d'enseigner et de fournir des ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam, notamment pour la construction de villes intelligentes, l'innovation et la transformation numérique, l'Université RMIT offrira une formation dans des domaines qui répondent à la demande du gouvernement et des entreprises du Vietnam.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé certains contenus liés à la formation de ressources humaines de haute qualité pour répondre à la demande de développement de Hô Chi Minh-Ville qui ne couvre pas seulement la formation au niveau licence mais aussi la formation professionnelle conforme aux normes internationales. -VNA