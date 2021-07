Hanoï (VNA) - Selon le classement Webometrics du mois de juillet 2021, l'Université nationale de Hanoï demeure la meilleure université du Vietnam. Elle occupe en outre la 17e place des universités d'Asie du Sud-Est et la 959e place mondiale.

Viennent ensuite l’Université Ton Duc Thang, l’Université Duy Tan, et l’Université de Technologies de Ho Chi Minh-Ville, classées respectivement 1302e, 1470e et 1781e mondiales.

Le classement Webometrics est réalisé par Cybermetrics Lab, une division du Conseil supérieur de la recherche scientifique d'Espagne.

Cybermetrics a commencé la publication de son classement en 2004 avec pour critères le nombre de liens pointant vers le site web des établissements, la présence sur le web, la visibilité, l'accès électronique aux publications scientifiques et autres documents universitaires.

En juin dernier, l'Université nationale de Hanoï figurait entre les 251e et 300e places du classement des meilleures jeunes universités 2021 (Young University Rangkings 2021) publié par THE - Times Higher Education. Elle figurait également dans le groupe allant de la 801e à la 1.000e places du classement mondial des universités - World University Rankings 2022, publié par la société britannique Quacquarelli Symonds (QS) spécialisée dans l’éducation et les études à l’étranger.-VNA