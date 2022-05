Hanoi (VNA) - Le 8e Conseil d'université de l'USTH (Université des sciences et technologies de Hanoï) a eu lieu jeudi 5 mai, portant sur les points stratégiques de développement de cette Université Vietnam-France dans les temps à venir.

Le8eConseil d'université de l'USTH a eu lieu le 5 maisous forme mixte - en ligne et en présentiel. Photo : CVN





La réunion de cette année s'est tenue sous forme mixte - en ligne et en présentiel - afin d'assurer la participation de tous les membres du Conseil d'université des parties française et vietnamienne.



Étaient présents le Pr-Dr Chu Hoàng Hà, vice-président de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies et président du Conseil d'université de l'USTH ; le Pr associé - Dr Nguyên Van Phuc, vice-ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation ; le Dr Lê Viêt Anh, directeur du Département des sciences, de l'éducation, des ressources naturelles et de l'environnement du ministère du Plan et de l'Investissement ; Lê Quang Thành, directeur du Département des sciences sociales, humaines et naturelles du ministère des Sciences et des Technologies ; le Pr Dominique Laffly, attaché pour la coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France au Vietnam ; le Dr Patrick Nédellec, vice-président du Conseil d'université de l'USTH ; Bernard Legube, président du Consortium des universités et organismes français de recherche pour le développement de l'USTH (Consortium USTH) ; ainsi que les membres du Conseil d'université de l'USTH, qui sont des représentants de ministères, universités, instituts de recherche et entreprises du Vietnam et de la France.

Vers l'objectif d'une université d'excellence





LeProf. Chu Hoàng Hà, vice-président de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies, président du Conseil d'université de l'USTH, le 5 mai. Photo : CVN



Dans son discours d'ouverture, le Prof. Chu Hoàng Hà a souligné que l'USTH entrait dans une importante période de développement vers l'objectif de devenir une université d'excellence. Il a exprimé son espoir qu'à travers la réunion, les membres du Conseil d'université avanceraient des propositions importantes sur les stratégies de formation, de recherche, de développement académique et de financement pour l'essor de l'USTH dans les temps à venir.



Au nom de l'USTH, le Professeur Jean Marc Lavest, recteur principal, et la Professeure associée Dinh Thi Mai Thanh, rectrice, ont fait le point des résultats de 2021.



En termes de formation, l'école a mis en œuvre avec succès les inscriptions avec un taux d'inscription d'entrée à l'USTH en hausse de 75% pour les formations de bachelor et de 97% pour le master, soit le taux le plus élevé depuis sa création.



L'USTH a également continué de promouvoir ses atouts en matière de formation en sciences et technologies en en ouvrant deux nouvelles disciplines : science des données (data science) et ingénierie automobile, portant à 16 le nombre total de ses disciplines de formation universitaire.

Le Prof. Jean-Marc Lavest,recteur principal de l'USTH,au8eConseil d'université, le 5 mai à Hanoï. Photo : CVN





Reconnaissance à l'international



En ce qui concerne la recherche, l'USTH a publié 111 articles dans des revues indexées SCIE (Science Citation Index Expanded - Indice de citation étendu), avec une moyenne de 1,43 article par enseignant. Ce chiffre est proche du chiffre de publication au niveau international.



Selon l'indice Impact Factor (facteur d'impact), un indicateur qui estime indirectement la visibilité d'une revue scientifique, l'USTH s'est classée au 2e rang parmi les unités relevant de l'Académie en termes de qualité des publications internationales.



S'agissant de la coopération internationale, en 2021, l'USTH a élargi son réseau de partenaires nationaux et internationaux pour améliorer la qualité de sa formation et de ses recherches, tout en offrant de riches opportunités d'échange académique, de pratique, de stage et d'emploi à ses étudiants. Elle a signé 16 accords de coopération et protocoles avec des partenaires de France, de Belgique, de République de Corée, en plus de développer sa coopération avec de grandes entreprises du Vietnam.

En particulier, l'établissement a signé une convention avec les universités françaises du Consortium USTH pour délivrer des doubles diplômes pour trois formations de bachelor : Technologies de l'information et de la communication, Chimie, Biotechnologie - Développement de médicaments.





L'USTH sera une université dotée d'installations modernes, aux normes internationales, au service de la formation et de la recherche en faveur des enseignants et étudiants. Photo : CVN





Plan stratégique de l'Université



Par ailleurs, le projet de construction de l'école dans le Parc high-tech de Hoà Lac à Hanoï a été lancé en septembre 2021 dans le but de faire de l'USTH une université dotée d'installations modernes, aux normes internationales, au service de la formation et de la recherche en faveur des enseignants et étudiants.



À cette occasion, les membres du Conseil d'université ont discuté, convenu et approuvé de nombreuses propositions importantes pour contribuer au développement de l'USTH dans les temps à venir, dont le Plan stratégique pour la période 2022-2025 et la vision à l'horizon 2030, les projets d'ouverture d'une antenne de l'USTH à Hô Chi Minh-Ville et du nouveau programme de formation de pharmacie. -CVN/VNA