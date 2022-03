Hanoï, 28 mars (VNA) - Le consul général par intérim d'Australie à Ho Chi Minh-Ville, Ciaran Chestnutt, a travaillé le 28 mars, avec les responsables de l'Université de Cân Tho dans la ville du même nom pour discuter des résultats de la coopération en matière d'éducation et des orientations pour l'avenir.

Panorama de la séance de travail entre le consul général par intérim d'Australie à Ho Chi Minh-Ville, Ciaran Chestnutt et les responsables de l'Université de Cân Tho. Photo : VNA



Le professeur Tran Ngoc Hai, recteur adjoint de l'Université de CânTho, a déclaré qu'en tant que centre de recherche scientifique clé de la région du delta du Mékong qui fournit environ 70% de la main-d'œuvre de haute qualité à la région, l'Université s'est concentrée sur la formation, la recherche et le transfert de technologie au service du développement socio-économique durable de la région.

Grâce à des programmes internationaux de coopération en matière de recherche, l'Université a envoyé de nombreux chercheurs dans des pays développés pour y étudier, notamment en Australie, a-t-il déclaré.

Il a noté que Cân Tho avait envoyé 116 candidats dans le cadre du projet Mékong 1.000 dans 23 établissements d'enseignement australiens. Ils devraient contribuer à favoriser la coopération entre l'Australie et les provinces et villes du delta du Mékong, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que Cân Tho avait également envoyé cinq étudiants en Australie dans le cadre du programme d'échange, ainsi que 126 fonctionnaires et conférenciers pour suivre des cours de troisième cycle en Australie.

Depuis 2015, 14 projets de connexion entre l'Australie et la région du delta du Mékong ont été mis en œuvre pour un coût total de plus de 1,5 million de dollars australiens. Entre-temps, plus de 20 académies et organisations australiennes ont signé des protocoles d'accord avec leurs pairs de la région du delta du Mékong sur la coopération dans les échanges universitaires ou la recherche scientifique, dont la majorité sont dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement et de la technologie.



Lors de la séance de travail, Ciaran Chestnutt a exprimé sa joie des résultats encouragables de la coopération et du soutien de l'Australie dans l'éducation dans la région du delta du Mékong.

Il s'est engagé à travailler dur pour servir de passerelle aux instituts et centres de formation australiens afin de se rapprocher de leurs pairs au Vietnam et dans la région du Mékong en particulier, concluant ainsi davantage d'accords de coopération et contribuant à améliorer la qualité de la formation dans la région et à resserrer la bonne relation entre le Vietnam et l'Australie.- VNA