La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, décerne l'insigne "Pour la paix, l'amitié entre les peuples" à l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam joue un rôle central dans la diplomatie populaire et la mobilisation du soutien des organisations non gouvernementales étrangères, selon ses statuts récemment approuvés par le Premier ministre.

Toujours selon ses statuts, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) est une organisation sociopolitique en charge de la diplomatie populaire dans les domaines de la paix, de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre peuples. Etant membre du Front de la Patrie du Vietnam, elle a pour tâche d'établir des relations de paix, de solidarité, d’amitié et de coopération avec ses organisations homologues, les organisations non gouvernementales et les personnes étrangères.

L'Union des organisations d'amitié du Vietnam est une organisation à but non lucratif. Elle cherche à élargir, diversifier et multilatéraliser les partenariats afin de contribuer à la consolidation et au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les Vietnamiens et les peuples d'autres pays, gagner le soutien, la solidarité et la coopération des peuples dans le monde pour favoriser le développement et la défense du Vietnam.

Elle participe à l’élaboration de propositions et de recommandations sur la diplomatie populaire, guide et assite ses membres dans les activités de paix, de solidarité et de coopération, ainsi que dans la mobilisation et la distribution des aides des ONG étrangères... -VNA