Le président Tran Dai Quang a remis à l’Union des associations de la littérature et des arts du Vietnam l’Ordre de l’Etoile d’or. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L’Union des associations de la littérature et des arts du Vietnam a organisé le 25 juillet à Hanoi une cérémonie de célébration des 70 ans de sa naissance et d’accueillir l’Ordre de l’Etoile d’or.

Présent à cet événement, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a affirmé que le Parti, l’Etat encouragent et respectent la créativité des artistes et élaborent des mécanismes et des politiques spécifiques pour le développement de la littérature et des arts. Il a espéré que les artistes sortiront les œuvres qui reflètent sincèrement et profondément la situation du pays lors du processus de renouveau, d’intégration et de développement.

Il a demandé aux organisations du Parti, aux autorités de bien saisir le rôle et la position importante de la littérature et des arts dans le processus de Renouveau, d’édification et de défenses nationales, de créer les conditions optimales pour les activités artistiques à travers l’assistance financière, l’ouverture des camps de composition, la formation des talents artistiques, la mobilisation des ressources.

Le premier congrès de l’Association des activités artistiques a eu lieu du 25 au 27 juillet 1948 dans les villages de Doc Phat, Yen Ky, Ha Hoa et Phu Tho. Il s’agissait du premier congrès d’une organisation de la littérature et des arts de la Révolution vietnamienne, qui a regroupé les artistes de toutes les générations, de tous les composants, de toutes les ethnies dans l’ensemble du pays. En 1995, l’Association des activités artistiques a changé son nom pour devenir l’Union des associations de la littérature et des arts du Vietnam.

A cette occasion, le président Tran Dai Quang a remis à l’union l’Ordre de l’Etoile d’or pour reconnaître les contributions des artistes à l’édification nationale. -VNA