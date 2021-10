Photo: kinhtemoitruong.com.vn

Hanoï (VNA) - L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Centre de soutien au développement vert (GreenHub) ont lancé le 15 octobre une campagne de communication sur les réseaux sociaux intitulée "Plastic-19 Lockdown Challenge", afin d'appeler la communauté à réduire les déchets plastiques.

Selon les statistiques, les déchets plastiques déversé dans la mer représentent 8 millions de tonnes par an soient l'équivalent d'un camion poubelle toutes les minutes. Si rien ne change, les océans contiendront plus de plastique que de poissons (en poids) d'ici 2050.

La campagne consiste en une série de 19 défis différents pour réduire le plastique en 19 jours. C'est juste assez de temps pour que les participants prennent l'habitude de réduire les déchets plastiques.

Ces défis s'orientent vers les jeunes vietnamiens âgés de 18 à 35 ans, qui sont libres d'exprimer leurs idées créatives et de diffuser des actions positives autour de l'arrêt, de la réduction ou du recyclage des déchets plastiques.

Les premiers recevront une insigne en édition limitée par l'UNESCO et GreenHub. Tout le monde peut rejoindre la campagne à l'adresse https://plastic19lockdownchallenge.wbc.vn/

Plastic-19 Lockdown Challenge. Photo: VNA



Plusieurs artistes vietnamiens tels que le chanteur Erik, le réalisateur Ngai Vo, la chanteuse Ngoc Khue, MC Anh Tho, le musicien Nguyen Van Chung, etc. y participent.

La campagne "Plastic-19 Lockdown Challenge" fait partie de l'initiative "Youth and Innovation for Blue Oceans" (Jeunesse et innovation pour l'océan vert) mise en œuvre par l'UNESCO avec le soutien financier de la Coca Cola Foundation et dans le cadre du projet de GreenHub "Réduire la pollution plastique avec des solutions locales" financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en collaboration avec des partenaires : April Advertising Vietnam, i17 Event Solutions, Adam Muzic et Trinh Cong Son Foundation. -VNA