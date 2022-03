Conférence « Première année d’application de l’UKVFTA: résultats remarquables et orientations futures ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Grâce à l’accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA), le commerce bilatéral a atteint 6,61 milliards de dollars en 2021, en hausse de 17,24%, a déclaré Trân Quôc Khanh, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce.

Les exportations vietnamiennes vers le Royaume-Uni ont augmenté de 16,4% et les exportations britanniques vers le Vietnam, de 24%, a-t-il souligné lors de la conférence « Première année d’application de l’UKVFTA: résultats remarquables et orientations futures », organisée le 15 mars à Hanoï par le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam.

Trân Quôc Khanh, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, lors de la conférence. Photo: VNA

De plus, en 2021, le Vietnam a accueilli 48 nouveaux projets d’IDE britanniques, d'un capital enregistré de plus de 53 millions de dollars, soit une hausse de 157% par rapport à 2020. Avec 4 milliards de dollars, actuellement, ce pays européen fait partie du groupe des 12 pays ayant les plus grands fonds d'IDE au Vietnam, a-t-il indiqué.

Tran Quoc Khanh a souligné que cet accord de libre-échange devrait aider le Vietnam à accélérer son processus de réforme institutionnelle, à améliorer son climat d'investissement, ce pour favoriser les activités des entreprises.

Des représentants d’entreprises britanniques ont déclaré apprécier le climat des affaires au Vietnam dans les domaines de la finance, de l'éducation, de l'énergie, de la haute technologie, de la pharmacie et de la santé, ajoutant que c'étaient les points forts de la coopération entre les deux pays et qu'ils se développeraient fortement dans les temps à venir. -VNA