Bruxelles (VNA) - Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré le 15 novembre à Bruxelles le président de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen, Bernd Lange, dans le cadre de sa visite de travail en Belgique et au Parlement européen (PE).

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, le président de la Commission du commerce international (INTA) du Parlement européen, Bernd Lange, et des délégués lors de la rencontre. Photo: VNA



Le vice-président permanent de l’AN Trân Thanh Mân a affirmé que l'UE était l'un des principaux partenaires du Vietnam en matière de commerce, d'investissement et d'aide au développement.



En 2022, le commerce bilatéral a atteint 62,4 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 14%. La mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) a contribué à une croissance positive du commerce bilatéral entre les deux parties, a-t-il rappelé.



Afin de promouvoir davantage le partenariat et la coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), Trân Thanh Mân a suggéré au PE de soutenir le renforcement de ces relations ainsi que les liens entre le Vietnam et les pays membres de l’UE dans tous les domaines. Il a également appelé le PE à encourager les parlements des pays de l’UE qui ne ratifient pas encore l’accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) à le ratifier rapidement.



Il a en outre proposé au président de l'INTA d'exhorter la CE à supprimer bientôt le « carton jaune » pour les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers l'UE, de soutenir une coopération accrue entre le Vietnam et l’UE dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique et de la réponse au changement climatique.



Il a par ailleurs exprimé son souhait de voir l'UE et ses pays membres continuer à avoir une voix forte et soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la résolution pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



De son côté, Bernd Lange a déclaré qu'il envisageait de retourner au Vietnam en janvier prochain afin que les deux parties puissent renforcer le dialogue sur la base de l'accord commercial et de l'efficacité économique du Vietnam.



Il a reconnu le développement et la capacité du Vietnam dans le processus de transition verte, déclarant que la transformation verte était une préoccupation commune et qu'il existait de nombreuses opportunités de développement.



Concernant la mise en œuvre de l'EVFTA, il s’est déclaré convaincu que sur la base du bon partenariat existant, les deux parties continueraient à discuter et à se coordonner pour résoudre les questions en suspens.



Dans le domaine de l'agriculture, il a insisté sur la nécessité de continuer à rechercher des solutions communes concernant les normes agricoles.



Il a hautement apprécié les engagements et les efforts du Vietnam pour adhérer aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), soulignant que le Vietnam jouait un rôle important dans la région de l'ASEAN. Il a en outre exprimé sa position et celle de l’UE de soutenir la liberté de navigation et de survol en mer, ainsi que le respect du droit international, en particulier en Mer Orientale. -VNA