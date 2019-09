Hanoi (VNA) – La Semaine de la diplomatie climatique de l’Union européenne (UE) 2019 aura lieu du 27 septembre au 6 octobre à Hanoi, Da Nang et Hôi An pour sensibiliser sur les effets du changement climatique.

Source: La délégation de l'UE au Vietnam



Cet événement qui sera co-organisé par la délégation de l’UE au Vietnam et les ambassades des pays membres de l’UE et des partenaires de l’UE à Hanoi, vise à encourager les jeunes à participer à l’action collective face au changement climatique.

Au menu figureront notamment la mise en place de l’électricité solaire au sein de l’École primaire Vo Thi Sau, une rencontre avec des étudiants de l’Université de Dà Nang ; une course de vélo à Hôi An, la projection du film «Recherche du récif corallien» suivie d’une table ronde avec les jeunes, le nettoyage du pont de Long Biên à Hanoi avec l’organisation Keep Hanoi Clean.

La chargée d’affaires par intérim de la délégation de l’UE au Vietnam, Axelle Nicaise, a déclaré soutenir toujours et apprécier les efforts des jeunes visant à sensibiliser le public au changement climatique.

La diplomatie climatique de l’UE est en fait un véritable exemple de diplomatie multi-niveaux, les différents acteurs travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun afin de montrer leur leadership dans la lutte contre le changement climatique.

Le Vietnam est l’un des cinq pays les plus durement touchés par le changement climatique. L’UE l’aide activement à en atténuer les dégâts en finançant des études sur l’impact du changement climatique et en proposant des mesures d’adaptation appropriées.

Pays signataire de l’Accord de Paris sur le climat, le Vietnam s’est engagé à réduire de 8% ses émissions de CO2 d’ici 2030, ce chiffre pourrait s’élever à 25% si le pays obtient une aide financière et technologique efficace de la communauté internationale. – VNA