Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Vietnam Giorgio Aliberti et le directeur de l'Agence français de développement (AFD) au Vietnam Fabrice Richy ont signé lundi une convention visant à renforcer la coopération commune dans l'amélioration de la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles au Vietnam et l'atténuation des impacts de la pandémie de COVID-19.

En vertu de cette convention, l'UE octroie une subvention non remboursable de 20 millions d'euros à l'AFD. En collaborant avec les autorités des ressorts centraux et locaux, l'AFD mobilisera le Fonds de gestion de l'eau et des ressources naturelles pour préparer et mettre en œuvre des projets d'investissement cofinancés à travers les prêts de l'AFD et les ressources du Vietnam pour la période 2021-2029. Le financement total pour ces projets est estimé à 200 millions d'euros.

L'ambassadeur Giorgio Aliberti a déclaré que cette subvention de 20 millions d'euros visait à aider le Vietnam à s'orienter vers un avenir plus vert et plus durable. -VNA