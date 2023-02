Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a reçu jeudi soir, 23 février, à Hanoi, David McAllister, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen (PE) en visite de travail de 22 au 24 février au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (droite) et David McAllister, président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Vuong Dinh Huê a souligné que l’Union européenne (UE) était un partenaire de première importance dans la politique extérieure du Vietnam.

Il a hautement apprécié les résultats positifs et importants dans les relations Vietnam - UE sur les domaines de la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, la pêche, la défense, la sécurité, la coopération au développement…

Le Vietnam a toujours soutenu le renforcement du partenariat stratégique ASEAN-UE et est prêt à jouer un rôle actif dans ce processus, à coordonner avec le PE dans la promotion de la mise en œuvre de l'initiative de création du Conseil parlementaire UE - ASEAN, en considérant celui-ci comme une base pour contribuer à la promotion de l'accord de libre-échange UE - ASEAN.

Vuong Dinh Huê a aussi demandé à David McAllister, en tant que président de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, de soutenir le développement des relations UE-Vietnam, et UE-ASEAN et d’intervenir pour faire lever le “carton jaune” imposé par l’UE contre les produits de la pêche vietnamienne.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que l'UE continue de promouvoir et de contribuer à assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

L'UE renforce la coopération dans le cadre de la sous-région du Mékong le soutien pour le Vietnam en capital, technologie et ressources humaines dans le développement économique vert, la transformation numérique et la transition énergétique équitable, a-t-il souligné.

De son côté, David McAllister a indiqué que son déplacement au Vietnam avait pour but de renforcer les relations entre l’UE et l’ASEAN, les relations parlementaires a fortiori.

Selon lui, le Vietnam est un partenaire fiable, et les deux parties ont des marges de manoeuvres pour promouvoir la coopération dans les domaines tels que l’environnement ou encore l’énergie.- VNA