Les représentants des trois provinces signent le programme de coopération pour le développement du tourisme. Photo : quangninh.gov



Hanoi (VNA) – La promotion du triangle de patrimoines mondiaux lors d’un forum commun a offert des opportunités de développement des produits touristiques empreints des particularités culturelles de chaque pays, contribuant ainsi à créer des circuits attrayants, notamment pour les touristes venant d’Europe et d’Amérique du Nord.



Une conférence sur la coopération pour le développement du tourisme en reliant les patrimoines mondiaux entre les trois provinces de Quang Ninh au Vietnam, Luang Prabang au Laos et Udon Thani en Thaïlande s’est clôturée avec succès à Quang Ninh. Lors de cet événement, les participants ont évalué le processus de coopération pour le développement du tourisme entre ces trois localités et ont partagé leurs expériences sur la promotion du rôle de la communauté dans la gestion du tourisme exploitant des patrimoines mondiaux.



Triangle de patrimoines mondiaux



Depuis 2006, ces trois provinces coopèrent dans la mise en œuvre du projet de triangle des patrimoines mondiaux : baie de Ha Long (Quang Ninh) – Luang Prabang (Luang Prabang) – Ban Chiang (Udon Thani). Elles n’ont cessé d’organiser des activités afin de promouvoir les circuits touristiques à travers ces trois provinces. Elles ont aussi encouragé et ont créé les meilleures conditions possibles pour que les agences de voyage de chaque province puissent emmener leurs touristes dans les deux autres provinces. Ce projet a permis d’améliorer la compétitivité des agences de voyage de ces trois localités.



Depuis 2014, ces trois provinces vietnamienne, laotienne et thaïlandaise ont décidé d’organiser en alternance tous les deux ans une conférence de haut rang afin de discuter des mesures visant à renforcer leur coopération dans le tourisme. Celle-ci a été organisée à Luang Prabang pour la période 2014-2015 et à Quang Ninh pour la période 2016-2017.



Selon Lê Minh Tân, vice-directeur du Service du Tourisme de Quang Ninh, pour accomplir les tâches déjà fixées dans le plan d’actions pour renforcer la coopération pour le développement du tourisme entre ces trois provinces, chaque province membre a fait tout son possible pour le développement commun du triangle de patrimoines mondiaux, contribuant donc à promouvoir leur tourisme dans le monde.



Quang Ninh prend en haute estime les résultats que ce projet a obtenus ces derniers temps. Le fait que les gestionnaires, les Associations de tourisme et les agences de voyage de ces trois provinces aient introduit les patrimoines mondiaux dans leurs circuits touristiques joue un rôle important dans le renforcement du développement du tourisme de la région, de la coopération bilatérale et multilatérale et de la solidarité et de l’amitié entre les parties.



Créer un nouveau réseau



Lê Minh Tân a fait savoir que sa province considérait le tourisme comme une industrie de pointe. Celle-ci a investi en priorité dans les transports, les infrastructures, et les services touristiques au service du développement du tourisme national et international.



Quang Ninh souhaite créer un réseau touristique dans la région afin d’attirer l’attention des touristes étrangers, donnant ainsi un élan à son domaine touristique.



La localité vietnamienne a compté plus de 41 millions de touristes dont 15,7 millions de touristes étrangers pour la période 2013-2017, soit une hausse annuelle de 8%.



La conférence sur la coopération pour le développement du tourisme en reliant les patrimoines mondiaux entre les trois provinces de Quang Ninh, Luang Prabang et Udon Thani pour la période 2018-2019 est un événement important dans lequel celles-ci ont affirmé leur détermination à accomplir l’objectif de faire de ce triangle de patrimoines mondiaux une destination touristique attrayante. Lê Minh Tân a ainsi demandé aux trois parties de renforcer leurs contacts via les sites web et les activités de promotion du tourisme.



Dans le cadre de cette conférence, les trois provinces ont organisé une exposition sur les produits touristiques et les spécialités locales. -NDEL/VNA