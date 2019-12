Une performance musicale lors de la cérémonie d'inauguration de la Semaine de la culture vietnamienne au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La Semaine de la culture vietnamienne 2019 a débuté le 5 décembre à Vientiane, au Laos, avec un spectacle réalisé par des artistes du Théâtre national de musique, de chant et de danse du Vietnam.

L’événement est organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam et celui de l’Information, de la Culture et du Tourisme du Laos.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, a souligné que la Semaine de la culture vietnamienne 2019 était un événement culturel important visant à renforcer les relations entre le Vietnam et le Laos et à mettre en œuvre le plan de coopération culturelle et touristique entre les deux pays.

De son côté, le ministre laotien de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Kikeo Khaykhamphithoune, a félicité l'organisation de cet événement au Laos qui témoigne l'amitié et la solidarité entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

A cette occasion, la troupe du Théâtre national de musique, de chant et de danse du Vietnam fait une tournée au Laos pour servir le public local et les Vietnamiens au Laos. -VNA