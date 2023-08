Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – Le Département général des impôts (DGI), du ministère des Finances, fait savoir qu'il renforcera sa gestion fiscale envers les prestataires de services étrangers afin d'éviter des pertes pour le budget de l'État.Le DGI se concentrera sur la suppression des obstacles, permettant aux entreprises étrangères de prestation de service de remplir leurs obligations fiscales, et de percevoir efficacement les taxes sur les activités de commerce électronique.Pour moderniser la gestion fiscale et faciliter le paiement des impôts, le ministère des Finances a lancé le 21 mars 2022 un portail à l’adresse etaxvn.gdt.gov.vn, permettant aux fournisseurs étrangers de déclarer plus facilement leurs impôts et de suivre leurs paiements.Les statistiques du DGI montrent que 58 entreprises étrangères se sont immatriculées et ont déclaré leurs impôts depuis la mise en ligne dudit portail, et leur versement à la caisse de l'État a atteint 3.405 milliards de dongs (142,99 millions de dollars).Pour le commerce électronique, jusqu’au 17 juillet dernier, 334 plateformes ont envoyé des données aux agences fiscales, Shopee, Lazada, Sendo, Voso et Tiki occupant les plus grandes parts de marché. -VNA