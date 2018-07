Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung (droite) et le maire de la ville américaine de Los Angeles, Eric Garcetti. Photo : http://kinhtedothi.vn

Hanoi (VNA) – Lors de leur rencontre le 28 juillet à Hanoi, le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung et le maire de la ville américaine de Los Angeles, Eric Garcetti, ont convenu de coopérer dans le règlement des questions liées à l’environnement, aux transports et au développement de la ville intelligente.

Nguyen Duc Chung a informé son interlocuteur américain des résultats marquant les 10 ans d’élargissement des limites administratives de Hanoi. Pour l’heure, la ville accélère la construction de l’autorité électronique, la création d'un environnement de start-up. Dans son processus de développement, la capitale vietnamienne se heurte à des défis, notamment la pollution, le traitement des déchets, les embouteillages. Il s’agit de questions où Los Angeles a de nombreuses expériences.

Ainsi, le maire de Hanoi a-t-il demandé aux deux villes de signer un programme de coopération dans divers domaines dont la priorité au règlement des problèmes urbains, le développement touristique, la construction d'une ville intelligente.

Pour sa part, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, est tombé d’accord avec son homologue de Hanoi sur le programme de coopération. Il a demandé l'établissement d'un jumelage entre les deux villes pour se soutenir dans plusieurs domaines, mais avant tout dans le règlement des embouteillages, la réduction de la pollution, la construction de la ville intelligente, les échanges culturels, échanges entre les deux peuples. Los Angeles souhaite envoyer des étudiants à Hanoi ainsi que dans d’autres villes et provinces vietnamiennes pour le partage d'expériences.

Enfin, Nguyen Duc Chung a espéré que Hanoi et Los Angeles organiseront régulièrement les échanges pour élargir leurs relations de coopération et, plus largement, les relations Vietnam-Etats-Unis.-VNA