Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh et la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a affirmé que l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) était partenaire important du Vietnam, lors de l’entretien ce vendredi 6 décembre, à Hanoï, avec la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo.

Les deux parties ont discuté des activités prioritaires de la communauté francophone dans le futur, des mesures visant à resserrer les relations entre le Vietnam et les pays francophones, des préparatifs du 50e anniversaire de l’OIF et du 18e Sommet de la Francophonie en Tunisie.

M. Minh a déclaré le soutien du Vietnam pour les efforts communs de la communauté francophone, notamment pour la promotion de l’utilisation de la langue française, la coopération économique, l’innovation, le développement durable, la réforme de la gouvernance de l’OIF, ce pour répondre mieux aux attentes de ses États membres.

Il a cité des propositions précises visant à renforcer la collaboration entre le Vietnam et la communauté francophone, notamment dans la coopération économique et commerciale avec les pays africains, l'enseignement du français et d'autres matières en langue française et les activités de maintien de la paix de l’ONU.

Remerciant la préoccupation de l'OIF pour les questions régionales, dont la question de la Mer Orientale, le dirigeant vietnamien a souhaité qu'en tant qu'organisation multilatérale importante, l'OIF doive valoriser son rôle dans la recherche de solutions pour les conflits et l’instabilité dans les Etats membres et garantir le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Louise Mushikiwabo, pour sa part, a déclaré que face aux évolutions de la situation mondiale, l'OIF a de nombreuses opportunités d'affirmer son rôle et sa voix au regard des questions internationales. Elle a félicité le Vietnam pour son rôle important dans la région d’Asie-Pacifique, notamment dans le maintien de la présence de la langue française.

Afin de renforcer les liens avec les pays africains dans divers domaines, elle a suggéré au Vietnam de renforcer l'enseignement du français. L'OIF promeut la coopération avec le Vietnam dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l’ONU et soutient le pays dans la promotion des relations de coopération économique et commerciale avec les pays africains, notamment francophones, a-t-elle précisé. - VNA