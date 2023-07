Hanoi (VNA) - L’organisateur de la tournée du groupe de musique K-pop Blackpink a présenté jeudi 6 juillet des excuses pour son utilisation de la carte chinoise à neuf tirets, que le Vietnam considère comme une violation de son territoire et de sa souveraineté.

Le concert Blackpink est prévu les 29 et 30 juillet, au stade national de My Dinh, à Hanoi. Photo : thanhnien.vn



Lors d’une conférence de presse tenue jeudi 6 juillet à Hanoi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré que la promotion et l’utilisation de produits ou de publications comportant la ligne à neuf pointillés au Vietnam enfreignent les lois.

IMe Vietnam, l’organisateur du concert de Blackpink prévu les 29 et 30 juillet à Hanoi, a déclaré que la carte était utilisée sur son site Web régional asiatique et qu’il n’existe actuellement aucun site Web distinct pour le marché vietnamien.

"Nous sommes conscients de la nécessité de respecter la souveraineté et la culture de tous les pays où IMe est présent. IMe a rapidement examiné et s’est engagé à remplacer les images inappropriées pour les Vietnamiens", a déclaré Brian Chow, PDG d’IMe.

"La carte sur le site Web ne représente le territoire d’aucun pays et nous sommes conscients du respect de la souveraineté et de la culture de tous les pays où IMe est basé".

"L’objectif d’IMe au Vietnam est d’apporter aux fans vietnamiens les meilleurs spectacles et artistes du monde, nous espérons donc recevoir l’accueil et le soutien de l’administration locale et du peuple vietnamien. Nous voudrions exprimer nos plus sincères excuses pour ce malheureux malentendu", a-t-il déclaré.

Le même jour, la société a envoyé un document explicatif au Département de la culture et des sports de Hanoi et aux agences concernées.

IMe est une société multinationale de divertissement créée en 2006 avec plus de 11 bureaux en Asie, notamment en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en République de Corée et aux Philippines.

Le site Web où est publié la carte chinoise qui inclut la ligne des neuf tronçons (ou dite "ligne à neuf pointillés" ou "ligne de langue de boeuf" est celui des bureaux régionaux en Asie et non le site Web officiel de la société au Vietnam.

La société n’a pas de site Web officiel pour enregistrer des noms de domaine au Vietnam et n’opère que sur un certain nombre de plateformes de réseaux sociaux avec l’identité d’IMe Vietnam. – VNA