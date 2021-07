Le longane de Son La est exporté vers les marchés de l'UE et du Royaume-Uni. Photo : VNA

Les statistiques ont montré que la superficie totale de culture de longane de la province devrait dépasser 19.200 hectares en 2021, avec une production attendue de 98.500 tonnes, dont 2 .00 hectares de longane avec une production de près de 22.000 tonnes sont éligibles à l'exportation, principalement vers la Chine, l'Australie, les États-Unis et l'Europe.Le district de Song Ma est actuellement le plus grand grenier à longane de la province de Son La avec plus de 7.200 hectares, dont près de 5.900 hectares ont été récoltés avec une production de plus de 55.800 tonnes, représentant plus de 55% du rendement total en longane de la province.Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Son La s'est activement connecté avec les principaux exportateurs pour sélectionner des produits de haute qualité à exporter, contribuant ainsi à augmenter la valeur de longane de Son La.Lors de la cérémonie, l'Office national de la propriété intellectuelle relevant du ministère de la Science et de la Technologie a remis une décision d'accorder le certificat d'enregistrement de marque au longane de Son La, tandis que le service provincial dess Sciences et de la Technologie a décerné des certificats de droit d'utilisation de la marque à 25 coopératives du district de Song Ma.Des représentants d'entreprises et de coopératives ont signé des protocoles d'accord sur la production et la vente de longane.Le président du Comité populaire provincial Hoang Quoc Khanh a déclaré que l'octroi du certificat d'enregistrement de marque par l'Office national de la propriété intellectuelle est une affirmation de la réputation et de la qualité des produits agricoles de la province, contribuant à l'achèvement du cadre juridique et créant une base solide pour l'approvisionnement en longane des marchés nationaux et étrangers.- VNA