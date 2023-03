Photo : nongnghiep.vn

Photo : Vin Wonder

Long An (VNA) – Il est nécessaire que la province de Long An lance rapidement des programmes pour promouvoir l'économie agricole. L’agritourisme est une nouvelle tendance et Long An devrait être audacieuse pour la suivre.C’est en ces termes que s’est déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, lors de sa tournée le 6 mars à Long An pour se renseigner sur certains modèles typiques locaux en matière d’édification de la Nouvelle ruralité et de développement des produits OCOP (« One Commune One Product » - A chaque commune son produit).A cette occasion, le ministre Le Minh Hoan a encouragé cette province dans le delta du Mékong à construire un programme sur l’apprentissage des compétences agricoles pour les élèves, afin de leur créer un espace de jeu et développer leur amour pour l'agriculture.Lors de sa séance de travail avec le ministre Le Minh Hoan, le président du Comité populaire provincial de Long An, Nguyen Van Ut, a déclaré que sa localité se concentrait sur le développement de l’agriculture de haute technologie et la restructuration agricole pour favoriser l’essor de l'écotourisme et l’ agritourisme Concernant les produits OCOP, Long An en compte actuellement 77 qui sont notamment des denrées alimentaires, des plantes médicinales et des meubles…L’agrotourisme offre aux agriculteurs la possibilité de se diversifier et de générer des revenus complémentaires grâce aux activités touristiques à la ferme. Il aide ainsi à maintenir la viabilité des exploitations agricoles tout en éduquant les consommateurs par la mise en valeur de l’artisanat, de la gastronomie et des modes de vie agricoles.Le Vietnam tente de renforcer son intégration internationale par le tourisme. Le tourisme agricole devient aujourd’hui un atout supplémentaire dans le développement économique de plusieurs localités et contribue en même temps à la réduction de la misère.-VNA